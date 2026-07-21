Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:14
29.168 +1,97%
Dow Jones 19:14
52.325 +0,94%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un -0,13%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3461. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,341. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3393.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```