Pictet Asset Management lancia in Italia la sua prima gamma di ETF attivi "AI Enhanced"

(Teleborsa) - Pictet Asset Management ha annunciato il lancio in Italia della sua prima gamma di ETF attivi, quattro strategie azionarie quotate su Borsa Italiana pensate per offrire esposizione ai principali mercati sviluppati (globale, globale ex Stati Uniti, Stati Uniti ed Europa) con l'obiettivo di generare un extra-rendimento tra l'1% e l'1,5% l'anno rispetto ai relativi indici di riferimento.



Le strategie si basano su un modello proprietario di intelligenza artificiale che analizza oltre 400 variabili per ciascuna società quotata, combinando dati fondamentali, indicatori di sentiment e informazioni di mercato, mantenendo un tracking error massimo del 2% e un profilo di rischio coerente con quello del mercato di riferimento.



"Il punto di forza dell'AI sta proprio nella capacità di individuare schemi complessi che l'essere umano non riesce a vedere. I nostri nuovi ETF attivi AI Enhanced forniscono ai clienti gli elementi fondamentali per conseguire un extra-rendimento rispetto al benchmark contenendo i costi ed evitando un notevole aumento del rischio", ha dichiarato David Wright, Head of Quantitative Investments di Pictet Asset Management. I quattro ETF, fondi di diritto irlandese, sono quotati su XETRA, Euronext ed LSE, con quotazione su SIX Svizzera in arrivo.

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