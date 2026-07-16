Powersoft passa al lotto minimo unitario di negoziazione dal 20 luglio

(Teleborsa) - Powersoft , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha reso noto che Borsa Italiana ha stabilito il passaggio al lotto minimo unitario di negoziazione delle azioni ordinarie, efficace dal 20 luglio 2026. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie Powersoft non eseguiti al termine della seduta del 17 luglio 2026 verranno cancellati.

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