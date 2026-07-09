Eventi e scadenze del 9 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 09/07/2026

Appuntamenti:

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Assemblea AIBE - Associazione Italiana Banche Estere - Milano - Appuntamento di riferimento per il confronto sul ruolo delle banche e degli intermediari finanziari internazionali nel mercato italiano, durante il quale sarà presentata la 16ª edizione dell'Annual Report AIBE, dedicata alla presenza delle banche estere in Italia. Tra gli speaker dell'Assemblea è previsto l'intervento di Paolo Angelini, Direttore Generale della Banca d'Italia, che terrà una relazione sui temi al centro del confronto

Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (da giovedì 09/07/2026 a venerdì 10/07/2026)

Banca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve

09:30 - XIII edizione del Previdenza in Tour - Museo Archeologico di Olbia - Appuntamento annuale dal titolo "Navigare il futuro. Diario di bordo per una previdenza adeguata", organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Tra gli interventi, Ferdinando Boccia, Presidente Cassa Dottori Commercialisti e Maria Sabrina Guida, Direttore Generale per la previdenza sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

09:30 - Life Science Business Forum - Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra – Forum organizzato dal Lazio Innova in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE, Unindustria e Camera di Commercio di Roma come appuntamento di riferimento per i principali attori del settore del Life Science, per discutere opportunità, sfide e strategie in questo scenario in rapida evoluzione

10:30 - Nomisma - Invito Presentazione 2° Rapporto Immobiliare 2026 - Auditorium Bezzi Banco BPM di Milano - Nomisma e Banco BPM presentano a Milano il Rapporto sul mercato immobiliare 2026, dedicato ai 13 grandi mercati italiani. La mattinata prevede l’apertura dei lavori, la presentazione dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare. Seguiranno tre panel di approfondimento con istituzioni ed esperti del settore. Tra gli interventi, Lucio Poma (Chief Economist Nomisma), Edoardo Lombella (Head of NPE Banco BPM) e Mario Valducci (AD di Fintecna)

10:30 - ENEA - 15° Rapporto annuale sull'efficienza energetica (RAEE 2026) - Urban Center Metropolitano, Roma - ENEA presenta lo studio che illustra i risultati conseguiti dall'Italia e i più recenti aggiornamenti sullo stato di attuazione delle politiche nazionali in materia di efficienza energetica. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, Massimo Milani (Segretario Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei deputati), Luca Squeri (Segretario Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Camera dei deputati) e per ENEA la presidente Francesca Mariotti e la direttrice del Dipartimento efficienza energetica Ilaria Bertini

10:30 - Presentazione progetto Scelte Future - Torino, Collegio Carlo Alberto - Presentazione del progetto Scelte Future, promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Ufficio Pio. Tra gli interventi Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Davide Porporato, Presidente della Fondazione Ufficio Pio, Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, e William Revello, Direttore della Fondazione Ufficio Pio

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Confcommercio - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento RadioTV Forum 2026 di Aeranti-CoralloMare

11:00 - Presentazione del XXV Rapporto annuale INPS - Sala della Regina della Camera dei deputati - Presentazione del XXV Rapporto annuale INPS, il documento che analizza i principali dati e le dinamiche del sistema di protezione sociale italiano, offrendo una lettura aggiornata dell'evoluzione demografica, del mercato del lavoro e delle prestazioni erogate dall'Istituto

15:00 - UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Centro Congressi (via Ardeatina, 354) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di presentazione del rilancio del Santa Lucia IRCCS

18:30 - "Un ambiente per la Giustizia" - Roma, Circolo Carabinieri Tevere - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, parteciperà all'incontro "Un ambiente per la Giustizia", promosso dall'associazione Nova Itinera – Percorsi del diritto nel XXI secolo. L'iniziativa sarà dedicata al rapporto tra tutela dell'ambiente e giustizia, con un momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico e della società civile

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Borgosesia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fope - CDA: Preconsuntivo Semestrale

LU-VE Group - CDA: Preconsuntivo Semestrale

PepsiCo - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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