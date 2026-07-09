Argos perfeziona l'acquisto del 91% di STAR7. Paolo Scaroni nuovo presidente

(Teleborsa) - Argos Fund ha completato l'acquisto dell'intera partecipazione degli azionisti di controllo di STAR7 , pari a circa il 75% del capitale sociale, in esecuzione del contratto sottoscritto ad aprile 2026. Contestualmente, gli azionisti venditori hanno reinvestito parte dei proventi derivanti nel veicolo societario di Argos, confermando il proprio impegno nel progetto industriale di lungo termine di STAR7.



Inoltre, Argos ha anche acquisito il 2,45% del capitale sociale da Pharus, il 2,50% del capitale da Gaudenzio Roveda e l'11,11% del capitale mediante operazioni di mercato, con data di settlement prevista per il 13 luglio 2026. Ad esito di queste operazioni, è venuto a detenere complessivamente il 91,06% del capitale. Pertanto, Argos ha comunicato di voler procedere all'adempimento dell'obbligo di acquisto delle restanti azioni emesse da STAR7 da ciascun azionista che ne faccia richiesta (e non alla promozione di un'offerta pubblicato totalitaria come precedentemente indicato ad aprile 2026).



A seguito delle dimissioni presentate da tutti i membri del CdA, l'assemblea ha proceduto al rinnovo del consiglio, nominando: Paolo Rebaudengo; Lorenzo Mondo; Gianluca Cedro; Paolo Scaroni; Pietro Scott Iovane; Andrea Pavesi; Jean Pierre Di Benedetto; Gabriele Scalco;Carlo Alfredo Festucci. Inoltre, l'assemblea ha nominato Paolo Scaroni presidente e Pietro Scott Jovane vicepresidente. Il nuovo CdA ha confermato Lorenzo Mondo quale amministratore delegato.



(Foto: © rawpixel)

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