Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Avanza la big tedesca delle costruzioni , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico del colosso delle costruzioni mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 458,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 469,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 452,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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