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Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief
(Teleborsa) - Avanza la big tedesca delle costruzioni, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico del colosso delle costruzioni mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 458,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 469,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 452,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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