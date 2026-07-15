Milano 10:45
52.669 -0,37%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:45
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Francoforte 10:45
25.003 -0,57%

Francoforte: risultato positivo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Hochtief
Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni, con una variazione percentuale del 2,07%.
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