Milano trainata da tech e difesa marcia in positivo con gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini europei
in una seduta che sta beneficiando del rialzo globale del settore tecnologico e di un calo dei prezzi del petrolio.
Gli investitori tornano a puntare sui titoli legati ai produttori di chip
dopo che il comparto ha registrato la sua peggiore settimana in oltre un anno appesantita dai ravvivati timori per i multipli elevati e dai dubbi se gli investimenti in intelligenza artificiale si rifletteranno in ritorni sostenibili nel medio-lungo periodo.
Sono attesi nuovi spunti dai conti delle big americane
, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che domani daranno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, mentre settimana prossima sarà il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
.
I mercati beneficiano anche di un allentamento sul petrolio
nonostante le persistenti tensioni in Medioriente. Gli analisti di Goldman Sachs
hanno intanto avvertito che il prezzo del Brent
potrebbe superare i 120 dollari al barile
entro il quarto trimestre se le interruzioni nello Stretto di Hormuz dovessero continuare, sebbene questo non sia lo scenario di base della banca. Al momento, l'istituto prevede un prezzo del Brent di 80 dollari al barile nel quarto trimestre
, con rischi però "orientati al rialzo".
Dall'agenda macro
, migliora più delle attese l'indice ZEW tedesco a luglio con l'indice anticipatore salito infatti a 26,3 punti
dai 10,5 punti di giugno, a fronte di una stima a 15,1 punti. Migliora anche l'indicatore relativo alla Zona Euro
, che si è portato a 23,4 punti
da 9,5 punti (meglio degli 11,2 del consensus).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,142. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,39%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%.
Lo Spread
migliora, toccando i +80 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,95%. Tra i listini europei
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,23%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 52.126 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.745 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,05%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,66%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, denaro su Leonardo
, che registra un rialzo del 3,18% in scia all'annuncio di stamattina relativo a un ordine aggiuntivo di 11 elicotteri AW139 da parte della saudita Helicopter Company
.
Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics
, che vanta un progresso del 2,79%,
Buona performance per Prysmian
, che cresce del 2,68%, spinta dai giudizi positivi degli analisti
all'indomani dell'annuncio di un accordo di lungo periodo per massimi 5,5 miliardi di euro con Molex.
Sostenuta Fincantieri
, con un discreto guadagno del 2,42%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit
, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.
Seduta negativa per DiaSorin
, che mostra una perdita del 2,02%.
Sotto pressione Amplifon
, che accusa un calo dell'1,95%.
Scivola Tenaris
, con un netto svantaggio dell'1,61%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+4,60%), Caltagirone SpA
(+1,03%), OVS
(+0,73%) e MFE A
(+0,63%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su CIR
, che continua la seduta con -2,66%.
In rosso Zignago Vetro
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.
Spicca la prestazione negativa di NewPrinces
, che scende del 2,29%. Reply
scende del 2,14%.