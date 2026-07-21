Seduta in rialzo per Piazza Affari e il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini europei
in una seduta che sta beneficiando del rialzo globale del settore tecnologico
, con lo sguardo allo stesso tempo sulle questioni commerciali.
Gli investitori tornano a puntare sui titoli legati ai produttori di chip
dopo che il comparto ha registrato la sua peggiore settimana in oltre un anno appesantita dai ravvivati timori per i multipli elevati e dai dubbi se gli investimenti in intelligenza artificiale si rifletteranno in ritorni sostenibili nel medio-lungo periodo.
Sono attesi nuovi spunti dai conti delle big americane
, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che domani daranno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, mentre settimana prossima sarà il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
.
Occhi, allo stesso tempo, sul fronte commerciale, con Trump
che, secondo il Financial Times, sarebbe pronto a imporre nuovi dazi su decine di Paesi già questa settimana
, sebbene i consiglieri della Casa Bianca si siano dimostrati preoccupati per le possibili ripercussioni economiche in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente USA ha però intanto annunciato dazi del 50% sulla maggior parte delle merci importate dal Canada
, che entreranno in vigore tra 30 giorni
se il governo di Ottawa non eliminerà quelle che Washington definisce "barriere commerciali discriminatorie" verso i prodotti statunitensi.
Dall'agenda macro
, migliora più delle attese l'indice ZEW tedesco
a luglio con l'indice anticipatore salito infatti a 26,3 punti
dai 10,5 punti di giugno, a fronte di una stima a 15,1 punti. Migliora anche l'indicatore relativo alla Zona Euro
, che si è portato a 23,4 punti
da 9,5 punti (meglio degli 11,2 del consensus).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,142. L'Oro
continua gli scambi a 4.056,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,21%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,31%.
Poco mosso lo Spread
a 83 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,99%. Tra le principali Borse europee
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,09%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,1%, e resta vicino alla parità Parigi
(+0,05%).
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,45%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.714 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,17%); in discesa il FTSE Italia Star
(-1%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Prysmian
, mostrando un incremento del 3,04%, spinta dai giudizi positivi degli analisti
all'indomani dell'annuncio di un accordo di lungo periodo per massimi 5,5 miliardi di euro con Molex.
Denaro su STMicroelectronics
, che registra un rialzo del 3,02%.
Bilancio decisamente positivo per Leonardo
, che vanta un progresso del 2,07%, in scia all'annuncio di stamattina relativo a un ordine
aggiuntivo di 11 elicotteri AW139 da parte della saudita Helicopter Company.
Piccolo passo in avanti per Fincantieri
, che mostra un progresso dell'1,06%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit
, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.
Sotto pressione Amplifon
, che accusa un calo del 2,68%.
Scivola DiaSorin
, con un netto svantaggio del 2,54%.
Contrazione moderata per Campari
, che soffre un calo dell'1,41%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+4,46%), Maire
(+0,94%), OVS
(+0,65%) e Cembre
(+0,58%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Reply
, che continua la seduta con -3,52%.
In rosso CIR
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,29%.
Spicca la prestazione negativa di Revo Insurance
, che scende del 3,25%. Zignago Vetro
scende del 3,21%.