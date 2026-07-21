New York: scambi in forte rialzo per Coinbase Global

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che scambia in rialzo del 12,12%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coinbase Global rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 171,6 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 184,4. L'indebolimento di Coinbase Global è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 163,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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