New York: scambi in positivo per Coinbase Global
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coinbase Global evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coinbase Global rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Coinbase Global, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 157,5 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 165,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 152,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```