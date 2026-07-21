Northrop Grumman in calo nel premarket nonostante secondo trimestre oltre le stime

(Teleborsa) - Forti vendite nel pre-market di Wall Street - oltre il 7% - per le azioni di Northrop Grumman , società conglomerata statunitense nel campo aerospaziale e della difesa, dopo l'annuncio dei risultati del secondo trimestre.



Nei tre mesi terminati al 30 giugno 2026 la società ha registrato vendite in aumento del 5% su base annua a 10,9 miliardi di dollari. Le vendite del secondo trimestre riflettono la continua e forte domanda per le nostre capacità globali. L'utile netto è stato pari a 1,1 miliardi, ovvero pari a 7,68 dollari per azione diluita, rispetto a 1,2 miliardi (-7% a/a), ovvero 8,15 dollari per azione diluita (-6% a/a), del secondo trimestre 2025. L'utile netto include un beneficio di 150 milioni, pari a 1,04 dollari per azione diluita, derivante dalla cessione della divisione di servizi di formazione.



Gli analisti si attendevano ricavi per 10,8 miliardi e un EPS diluted di 6,82 dollari.



La solida performance del contractor della difesa è stata trainata da un aumento delle vendite del 13% a 3,5 miliardi nel segmento Aeronautics Systems, guidato da volumi più elevati sul programma B-21 e altri programmi riservati.



"Northrop Grumman ha raggiunto un nuovo record di ordini in portafoglio, trainato dalla solida domanda globale per i nostri prodotti", ha dichiarato Kathy Warden, presidente e amministratore delegato di Northrop Grumman. "Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni di fatturato e utili per azione per l'anno in corso, forti della fiducia riposta nel nostro team e nella domanda per le nostre tecnologie. Con l'accelerazione della crescita in tutto il nostro portafoglio e il continuo supporto della domanda da parte dei budget, restiamo concentrati sulla fornitura di servizi rapidi e precisi ai nostri clienti e siamo orgogliosi del nostro ruolo nel preservare le libertà che celebriamo in occasione del 250° anniversario della nostra nazione."



Il conglomerato della difesa ha alzato le previsioni per l’intero 2026, prevedendo ora ricavi compresi tra 43,75 e $44,25 miliardi, in aumento di 250 milioni rispetto alle indicazioni precedenti. Il punto medio di 44,0 miliardi è leggermente superiore al consensus degli analisti di 43,99 miliardi. Northrop ha inoltre aumentato le previsioni sull’EPS rettificato MTM a un intervallo compreso tra 28,60 e 29,10, in rialzo di 1,20 rispetto alle aspettative precedenti.













Condividi

```