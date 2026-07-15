Milano 10:43
52.661 -0,38%
Nasdaq 14-lug
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:43
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Cina, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

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Cina, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Cina, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,9%, in calo rispetto al precedente +1,3% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Natálie Šteyerová)
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