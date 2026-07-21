Mercato americano parte bene tra semiconduttori e trimestrali

(Teleborsa) - Apre in denaro la seconda seduta della settimana di Wall Street
, dopo le vendite della sessione precedente, sostenuta dal rimbalzo dei titoli del settore dei semiconduttori, con gli investitori che si concentrano sui risultati trimestrali.
La earning season
a stelle e strisce si mostra solida, con i conti, tra le altre, del colosso dell'automotive General Motors
, il conglomerato industriale 3M
, il fornitore di dati finanziari
MSCI, il broker Charles Schwab
e il conglomerato della difesa Northrop Grumman
.
In tema dazi,
dopo quelli imposti al Canada
, questa settimana l'amministrazione Trump
potrebbe annunciare nuovi dazi su decine di altri Paesi.
È quanto sostiene il Financial Times che spiega come il presidente Usa sia pronto ad andare avanti con la sua politica commerciale nonostante gli avvertimenti dei suoi consiglieri sul rischio di replicare lo shock economico della sua prima guerra commerciale, proprio in vista delle elezioni di midterm. Funzionari Usa avrebbero infatti già predisposto diverse opzioni per consentire a Trump di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana.
Sulle prime rilevazioni
, il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.473 punti (+0,41%). In denaro soprattutto il Nasdaq 100
(+1,38%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,39%).