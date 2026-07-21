OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,09% nel secondo giorno

(Teleborsa) -

Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 21 luglio, secondo giorno di adesione, sono state presentate 792.505 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.625.253, pari allo 0,095% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS si concluderà l'11 settembre prossimo. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

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