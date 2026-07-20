La produzione italiana di acciaio cresce del 6,1% a giugno, +3,5% nel primo semestre

I dati di Federacciai.

(Teleborsa) - Secondo i dati Federacciai, a giugno 2026 la produzione di acciaio in Italia è aumentata del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2025, attestandosi a 1,9 milioni di tonnellate. L'evoluzione trimestrale mostra un'accelerazione del ritmo di crescita, con il secondo trimestre in aumento del 5,4% su base tendenziale rispetto al +1,5% del primo. Nel consolidato del primo semestre, la produzione ha raggiunto 11,5 milioni di tonnellate, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Prosegue l'espansione dei laminati lunghi, saliti del 5,4% su base annua a 1,1 milioni di tonnellate a giugno; nel cumulato gennaio-giugno i prodotti lunghi raggiungono 6,9 milioni di tonnellate, con un incremento del 7,8%. Per la prima volta da inizio anno torna positivo anche il comparto dei prodotti piani, che a giugno ha segnato una crescita del 7,7% su base annua a 780 mila tonnellate, sebbene nel primo semestre la produzione del comparto si fermi a 4,6 milioni di tonnellate, in calo del 5,4%.

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