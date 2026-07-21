Parigi: rosso per Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che sta segnando un calo dell'1,88%.



La tendenza ad una settimana di Capgemini è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Capgemini si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 91 Euro. Supporto stimato a 89,24. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 92,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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