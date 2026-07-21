Prysmian, +2,8% tra i migliori del Ftse Mib in scia a giudizi positivi degli analisti dopo accordo con Molex

(Teleborsa) - Netto rimbalzo per le azioni Prysmian
che guadagnano il 2,8% a 128,45 euro, risultando tra le migliori del Ftse Mib
(+0,6%).
La performance, che segue la debolezza delle scorse quattro sedute, beneficia di una serie di giudizi positivi degli analisti
all'indomani dell'annuncio di un accordo di lungo periodo per massimi 5,5 miliardi di euro con Molex
per la fornitura di cavi ottici destinati all'interno dei data center. L'intesa ha una durata massima di 10 anni, e comprende un pagamento anticipato di 550 milioni di euro
.
Una partnership che Jefferies
ritiene "altamente sinergica
, poiché consente di offrire una soluzione completa per il cosiddetto 'white space' dei data center". Gli analisti, che confermano il buy su Prysmian
e ne alzano il prezzo obiettivo
da 178 a 180 euro
, prevedono "investimenti cumulati per circa 5 miliardi di euro
nel periodo 2026-2030, con un picco entro il 2029 e una successiva riduzione". Parallelamente, stimano un free cash flow cumulato
nello stesso periodo fino a 10 miliardi di euro, "con un periodo di recupero degli investimenti di circa quattro anni, grazie all'aumento della capacità produttiva e ai margini più elevati".
Parere positivo anche da Deutsche Bank
, che indicano la raccomandazione di acquisto sulla società e un target price di 167 euro, considerando "questo accordo un importante primo passo
, con ulteriori intese con gli hyperscaler che riteniamo probabili, mentre Prysmian punta ad aumentare la propria esposizione alla rapida adozione della connettività ottica nelle architetture scale-out e scale-up".
La tendenza ad una settimana del gruppo specializzato nella produzione di cavi
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Prysmian
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 127,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 129,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 127,1.