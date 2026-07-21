RedFish avvia le attività per valorizzare Industrie Polieco: allo studio anche l’IPO

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, comunica di aver conferito, insieme al socio TP Holding, un mandato a Lazard, società di advisory specializzata in operazioni di M&A, per l’avvio di un’attività esplorativa finalizzata all’individuazione di opportunità di crescita straordinaria per la partecipata Industrie Polieco – M.P.B. (“Polieco”), società partecipata al 20% da RFLTC-Polieco, veicolo controllato da RFLTC.



L’attività affidata a Lazard è volta a supportare Polieco e i suoi soci nella valutazione di opportunità di crescita, con l’obiettivo di accelerarne il percorso di sviluppo e rafforzarne il posizionamento competitivo.



Nell’ambito del mandato, Lazard procederà alla mappatura e al coinvolgimento di potenziali controparti, sottoponendo ai soci di Polieco le opportunità ritenute più coerenti con gli obiettivi strategici perseguiti, tra le quali un possibile percorso di quotazione in Borsa.



Paolo Pescetto, Presidente e founder di RedFish LongTerm Capital, ha commentato: “Con le recenti acquisizioni, l’ultima quella dell’olandese The Compound Company, Polieco è cresciuta notevolmente dal punto di vista commerciale e di business. Il contesto di mercato è in forte espansione a livello globale e riteniamo possa essere il momento di corroborare adeguatamente le basi economico finanziarie per uno sviluppo strategico costante e sostenibile. Ora più che mai è importante affiancarsi a partner che

condividano la nostra visione. Per questo motivo siamo contenti di collaborare con Lazard per questa fase cruciale della crescita di Polieco”.



Alla data odierna, i termini e la struttura dell’eventuale operazione non sono stati ancora definiti e non vi è alcuna certezza circa il perfezionamento della stessa.



La Società provvederà a comunicare al mercato eventuali sviluppi rilevanti.

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