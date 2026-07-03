RedFish, il maggior azionista Tibag supera soglia del 20% con dividendo in natura

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a conduzione familiare ad elevato potenziale, ha reso noto che il maggior azionista Tibag, a seguito della distribuzione del dividendo in natura mediate assegnazione gratuita di azioni proprie, ha superato la soglia rilevante del 20% del capitale sociale. In particolare, detiene oggi 5.661.217 azioni ordinarie, pari al 20,14% del capitale sociale (19,88% del capitale sociale prima della distribuzione del suddetto dividendo).

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