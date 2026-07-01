Simone avvia segmento per la preparazione all'esame di avvocato

(Teleborsa) - Simone rafforza le proprie attività nell’ambito della formazione giuridica con l’avvio di un nuovo segmento dedicato alla preparazione dell’esame di abilitazione e alla formazione forense in generale. L’avvio delle attività è previsto a partire dal 6 luglio prossimo.



La società - come si apprende da una nota - estende così il proprio perimetro operativo nel mercato degli aspiranti avvocati, affiancando all’offerta editoriale già consolidata (manuali, codici e strumenti di preparazione all’esame) un modello di formazione articolata che include attività didattiche, tutoraggio continuativo e supporto personalizzato ai candidati.



Le attività formative saranno coordinate sotto la direzione scientifica e didattica dell’Avv. Gelsomina Mignano, professionista con esperienza consolidata nella preparazione all’esame di avvocato e nella progettazione di percorsi formativi specialistici, cui è affidata la supervisione dell’offerta didattica, l’attività di tutoraggio e l’innovazione dei contenuti formativi in coordinamento con la società.



Il modello operativo sarà supportato anche da una piattaforma digitale dedicata, finalizzata all’erogazione e alla gestione dei contenuti formativi, in un’ottica di maggiore scalabilità ed efficienza del servizio.





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