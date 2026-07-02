Tamburi, Equita alza target price: Bending Spoons fa emergere significativa creazione di valore

(Teleborsa) - Equita
ha alzato a 14,6 euro
per azione (+17%) il target price
su Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo che ieri si è completato il processo di IPO
al Nasdaq di Bending Spoons
, azienda in cui TIP ha investito fin dal 2019 e di cui deteneva pre-IPO una quota del 3% circa del capitale.
TIP ha monetizzato parte della partecipazione
in Bending Spoons in IPO, cedendo 2 milioni di titoli (fino a 2,3 milioni in caso di pieno esercizio della greenshoe), e mantenendo una partecipazione di circa 16 milioni di titoli Bending Spoons, o 2,5% del capitale post IPO.
Con questa operazione, TIP incassa poco meno di 60 milioni di euro
, realizza una significativa plusvalenza rispetto ai valori di carico (stimati oltre 55 milioni di euro) e, ai prezzi di chiusura di ieri di Bending Spoons, fa emergere un valore per la partecipazione ancora in portafoglio di oltre 550 milioni di euro.
Equita fa notare che il titolo TIP, pur dopo il +9% di ieri, ai prezzi attuali offre uno sconto
del 35% rispetto alla sua valutazione e uno sconto del 28% rispetto alla valutazione condotta utilizzando i prezzi di mercato (invece dei target price) per le partecipate quotate coperte, entrambi livelli vicini ai massimi dall'IPO a oggi e ben superiori allo sconto medio degli ultimi 5 anni pari rispettivamente a 27% e 18%.