Terna: a giugno consumi elettrici +1,8%, decimo mese consecutivo di crescita

Prosegue l'espansione dei consumi industriali (+3,1%).

(Teleborsa) - Prosegue a giugno la crescita della domanda elettrica nazionale: secondo i dati di Terna il fabbisogno è aumentato dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, decimo mese consecutivo con segno positivo, raggiungendo 28 TWh, il valore mensile di giugno più alto degli ultimi dieci anni. Depurando il dato dagli effetti di calendario e temperatura, la variazione sale al +2,9%. A livello territoriale la crescita è stata diffusa: +1,6% al Nord, +1,8% al Centro e +2,1% al Sud e Isole, con un picco di consumo di 57,4 GW il 29 giugno, record mensile (+3,6% sul 2025).



Continua anche l'espansione dei consumi industriali: l'indice IMCEI, che monitora circa 1.000 imprese energivore, segna a giugno un +3,1% su anno, decimo mese consecutivo di crescita, con siderurgia, ceramiche e vetrarie, cartaria e mezzi di trasporto in territorio positivo, mentre calano chimica, meccanica, metalli non ferrosi, alimentari e cemento, calce e gesso. Nel primo semestre l'indice IMCEI segna un +4,3%, trainato da siderurgia e metalli non ferrosi.



La produzione nazionale ha coperto l’84,9% della domanda di energia elettrica, mentre il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell’energia scambiata con l’estero.



Il fotovoltaico si conferma prima fonte rinnovabile del mese, con una crescita del 15,7% a giugno grazie soprattutto alla maggiore capacità installata (+3,1 GW da inizio anno). Nel primo semestre 2026 si registra un incremento significativo della produzione fotovoltaica (+19,2%) ed eolica (+16,4%) rispetto allo stesso periodo del 2025, con le rinnovabili complessivamente in crescita dell'1,4%. A giugno le rinnovabili hanno coperto il 47% della domanda elettrica nazionale, contro il 49,5% di giugno 2025, con la fonte idrica in calo del 23,7% e la fonte termica in aumento dell'8% a compensazione delle fonti intermittenti.



Al 30 giugno la potenza installata rinnovabile si attesta a 86,95 GW, di cui 46,61 GW di solare e 13,96 GW di eolico, con una crescita di 533 MW nel solo mese di giugno.

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