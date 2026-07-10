Auto: 146.423 immatricolazioni a giugno

(+10,59% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)

10 luglio 2026 - 19.28

(Teleborsa) - Nel mese di giugno, sono state immatricolate oltre 146mila autovetture, in crescita del 10,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato del semestre, le immatricolazioni sono state 936.045, in aumento del 9,5% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal Focus di approfondimento, realizzato dall'Area Studi e Statistiche di ANFIA, che analizza nel dettaglio l'andamento e la struttura del mercato auto italiano a Giugno.



Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono giugno in calo del 15,5%, con una quota di mercato del 18,1%. In flessione anche le autovetture diesel (-30,3% su giugno 2025), con una market share del 6,5%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina registrano una variazione del 17,1% (19,8% di quota). Continua il trend negativo delle auto diesel nel cumulato: -25,5% e 6,9% di quota nel periodo.



Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 75,4% del mercato del solo mese di giugno, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+26,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 26,0% e hanno una quota di mercato del 73,3% (+9,6 p.p. rispetto al 2025). Le autovetture elettrificate rappresentano il 66,7% del mercato di giugno, così come nel cumulato il 67,0%, con volumi in crescita nel mese (+30,8%) e in aumento nel cumulato (+34,2%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 17,8% nel mese,con una quota di mercato del 45,9%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 23,0%, con una market share del 49,5%.



Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 72,6% nel mese (quota di mercato: 20,8%) e sono in crescita dell'81,0% nel cumulato (con la market share al 17,5%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 10,2% e aumentano del 86,6% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +61,2%, con il 10,7% di quota del mercato del mese. Nel cumulato del semestre, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +77,7% (quota: 8,5%) e +84,3% (quota: 9,0%).



Infine, le autovetture a gas rappresentano il 8,7% dell'immatricolato di giugno, interamente composto da autovetture Gpl (+0,2% su giugno 2025). Nel cumulato, nel 2026, le autovetture a Gpl risultano in calo del 23,3% (quota: 6,3%).

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