USA, vendite al dettaglio giugno in aumento come atteso

(Teleborsa) - Crescono come previsto le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di giugno, si è registrata una crescita dello 0,2% su base mensile a 768,6 miliardi di dollari, dopo il +1% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è in linea con le stime degli analisti.



Su base annua si è registrato un aumento del 6,7% dopo il +7,3% del mese precedente.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un calo dello 0,2% su base mensile, rispetto alla variazione nulla stimata dagli analisti e il +1% del mese precedente (rivisto da un preliminare di +0,8%).



(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

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