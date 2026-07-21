Zalando, BaFin segnala errori nel bilancio 2025: procedimento chiuso senza sanzioni

(Teleborsa) - L'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin) ha riscontrato errori nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 approvato dalla società di e-commerce Zalando .



In particolare, nel 2025 Zalando ha acquisito azioni di ABOUT YOU Holding da una società collegata per un prezzo di acquisto di 251,8 milioni di euro. Questa società collegata è controllata da un membro del consiglio di sorveglianza di Zalando. "Le società sono tenute a divulgare tali operazioni in modo trasparente - si legge nella nota della BaFin - Tuttavia, le informazioni necessarie erano assenti nelle note al bilancio consolidato".



"Prendiamo atto di tale omissione - ha commentato la società - Come affermato all'inizio di questa revisione, si tratta di un aspetto puramente formale e di scarsa rilevanza sostanziale delle note al bilancio. Tutte le informazioni rilevanti relative all'acquisizione delle azioni ABOUT YOU - comprese le società coinvolte, la struttura dell'operazione e il prezzo di acquisto - erano pienamente accessibili al pubblico nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto".



La constatazione di BaFin non ha alcun impatto sugli indicatori finanziari, sulla posizione patrimoniale o sulla performance operativa di Zalando. Zalando si farà carico dei costi procedurali derivanti, che prevede saranno irrilevanti. Non è stata inflitta alcuna sanzione.





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