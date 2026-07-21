Zalando, BaFin segnala errori nel bilancio 2025: procedimento chiuso senza sanzioni
(Teleborsa) - L'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin) ha riscontrato errori nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 approvato dalla società di e-commerce Zalando.
In particolare, nel 2025 Zalando ha acquisito azioni di ABOUT YOU Holding da una società collegata per un prezzo di acquisto di 251,8 milioni di euro. Questa società collegata è controllata da un membro del consiglio di sorveglianza di Zalando. "Le società sono tenute a divulgare tali operazioni in modo trasparente - si legge nella nota della BaFin - Tuttavia, le informazioni necessarie erano assenti nelle note al bilancio consolidato".
"Prendiamo atto di tale omissione - ha commentato la società - Come affermato all'inizio di questa revisione, si tratta di un aspetto puramente formale e di scarsa rilevanza sostanziale delle note al bilancio. Tutte le informazioni rilevanti relative all'acquisizione delle azioni ABOUT YOU - comprese le società coinvolte, la struttura dell'operazione e il prezzo di acquisto - erano pienamente accessibili al pubblico nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto".
La constatazione di BaFin non ha alcun impatto sugli indicatori finanziari, sulla posizione patrimoniale o sulla performance operativa di Zalando. Zalando si farà carico dei costi procedurali derivanti, che prevede saranno irrilevanti. Non è stata inflitta alcuna sanzione.
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