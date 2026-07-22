Aerospazio e difesa in forte espansione in Europa, ma catene di fornitura sotto pressione

L'analisi di S&P Global Ratings.

(Teleborsa) - Secondo un'analisi di S&P Global Ratings, "la produzione aerospaziale commerciale sta guadagnando slancio", con benefici per Airbus e i produttori di motori attivi in Europa, Medio Oriente e Africa. L'agenzia ha alzato il rating di Airbus a giugno e rivisto a positivo l'outlook su Safran e Rolls-Royce a luglio, "riflettendo la domanda crescente di nuovi aeromobili, un aumento delle ore di volo e condizioni di mercato solide sia nell'aerospazio commerciale sia nella difesa". S&P precisa che "al momento della pubblicazione, il settore della produzione di aeromobili commerciali registrava il portafoglio ordini più alto a livello globale".



Sul fronte difesa, "come previsto, la spesa europea per la difesa continua a divergere tra i paesi", con molti membri NATO che "pianificano di aumentare la spesa per la difesa verso l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035". Gli emittenti del settore difesa coperti da rating "sono ben posizionati per beneficiare dell'aumento della spesa", con portafogli ordini "più che raddoppiati negli ultimi anni". S&P prevede "aumenti nei ricavi, nella redditività e nei flussi di cassa", pur considerando i propri rating "ben posizionati".



Tra i rischi da monitorare, l'agenzia segnala una possibile ripresa della guerra in Medio Oriente. Altro fattore d'incertezza è "l'imprevedibilità della politica estera USA e le priorità di difesa in rapida evoluzione", che potrebbero "aumentare la spesa per alcune categorie di difesa, come i sistemi di difesa aerea e i droni", mentre "la spesa su altri segmenti, come gli aeromobili con equipaggio, potrebbe diminuire". Nel complesso, S&P si attende che "la maggior parte degli emittenti di difesa coperti da rating in EMEA beneficerà del cambiamento nelle priorità di spesa".



Sui rischi principali attorno allo scenario di base, l'agenzia cita "problemi di catena di fornitura o controllo qualità": "La resilienza della catena di fornitura e la produttività saranno sotto pressione mentre i tassi di produzione aumentano. Sebbene la coerenza sembri migliorata, permangono vincoli e un passo falso nel controllo qualità potrebbe ostacolare le ambizioni". Infine, tra le "iniziative shareholder-friendly", S&P osserva che "alcune aziende A&D in EMEA hanno annunciato ampi programmi di riacquisto di azioni proprie. Sebbene sostenibili grazie ai flussi di cassa in eccesso, rendimenti eccessivi potrebbero limitare o compromettere il miglioramento dei parametri creditizi, soprattutto tra le aziende con rating più elevato e profili di flusso di cassa relativamente stabili."



(Foto: Eric-Raz-lowres)

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