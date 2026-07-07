NATO, 12 paesi collaboreranno su materie prime critiche per difesa. Coinvolta l'Italia

(Teleborsa) - Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto multinazionale ad alta visibilità sulle materie prime critiche per la difesa.



Il progetto riunisce 12 Alleati della NATO per collaborare al rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento della difesa. Si concentra sull'acquisizione, lo stoccaggio, il trasporto e la gestione di materie prime critiche, componenti e prodotti riciclati essenziali per la produzione nel settore della difesa.



"Affinché la nostra difesa rimanga pronta e forte, abbiamo bisogno che la nostra base industriale e le nostre catene di approvvigionamento siano resilienti", ha affermato Rutte, intervenendo al Forum sull'Industria della Difesa del Vertice NATO ad Ankara.



I 12 Alleati che partecipano al progetto sulle materie prime critiche per la difesa sono Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Turchia.



(Foto: NATO)

Condividi

```