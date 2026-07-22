Alstom, nel primo trimestre 2026/27 crescono i ricavi ma diminuiscono gli ordini

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell'esercizio 2026/27, il gruppo francese Alstom ha registrato un fatturato di 4,73 miliardi di euro, in crescita del 4,9%, del 4,8% su base organica.



Il fatturato del materiale rotabile ha raggiunto i 2,54 miliardi, in aumento del 5% (+6% organico) grazie alla solida performance in Francia e all'accelerazione dei progetti in Germania e Bulgaria. Il settore dei servizi ha registrato un fatturato di 1,18 miliardi, in crescita del 10% (+9% organico), beneficiando dell'accelerazione dei progetti nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il settore segnalamento ha contribuito per 625 milioni, in crescita del 4% grazie alla solida performance registrata in tutte le regioni, in particolare in Europa centrale e Australia.



In contrazione, invece, il settore sistemi, con un fatturato di 393 milioni (-8%; -10% su base organica): l'aumento delle vendite in Israele e Costa d'Avorio non è riuscito a compensare il rallentamento in Messico e Brasile.



A fronte dell'aumento delle vendite di gruppo, il trimestre ha visto un netto calo degli ordini, che si sono attestati a 2,56 miliardi, a fronte dei 4,1 miliardi dello stesso periodo dell’anno 2025/26.



Di conseguenza, il rapporto book-to-bill è sceso a 0,5x da 0,9x nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Il portafoglio ordini ammontava a 102,8 miliardi al 30 giugno 2026.



La società ha mantenuto invariati gli obiettivi per l’intero anno 2026/27, tra cui una crescita organica dei ricavi di circa il 5%, un margine EBIT rettificato del 6,5% e un free cash flow positivo.

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