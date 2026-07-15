Giappone, a maggio forte crescita degli ordinativi di macchinari nel settore privato

(Teleborsa) - Crescono ancora gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a maggio. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un incremento su base mensile del 37,4% dopo il +5,8% riportato ad aprile.



Crollano, invece, del 12,4% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il +8,7% precedente, risultando peggiori del consensus (-4,2%).



Il dato complessivo degli ordini, che risulta in aumento del 9,5% dopo il +3,4% precedente: la componente degli ordini governativi è scesa del 5% mentre quella degli ordini esteri è calata del 4,4%.

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