SECO, ricavi +0,4% a 98,8 milioni e gross margin sale al 54% nei preliminari primo semestre 2026

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati di pre-chiusura di SECO emergono, per il primo semestre del 2026, i ricavi a 98,8 milioni, con un incremento dello 0,4% annuo.



Tale andamento - spiega l'azienda è legato alla crescita de i ricavi dell’Edge computing (91,4 milioni) del 6% rispetto all’anno precedente . Il business Clea ha generato un fatturato di 7,4 milioni (8% dei ricavi del periodo ), di cui 4,8 milioni derivanti da ricavi ricorrenti (65% dei ricavi Clea) , che crescono del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (4,3 milioni al 30 giugno 2025).



Il gross margin si è attestato al 54,0% rispetto a un margine lordo del 53,4% al 30 giugno 2025. Il margine mostra una buona resilienza nonostante l’impatto dell’aumento dei prezzi delle memorie, che è stato mitigato grazie ad azioni di gestione della supply chain e l’applicazione di price increase.



La guidance sul terzo trimestre 2026 indica ricavi per circa 60 milioni (+25% annuo), record storico trimestrale per SECO.

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