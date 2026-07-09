FOPE, ricavi balzano a 56,8 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi netti consolidati pari a 56,8 milioni di euro. Il dato registra una crescita di 13,8 milioni di euro, pari al 32% rispetto ai ricavi netti consolidati al 30 giugno 2025 (43 milioni di Euro). Il volume del portafoglio ordini di vendita confermati al 30 giugno 2026 risulta in crescita rispetto al primo semestre 2025 e in linea con il budget.



"Il processo di consolidamento del posizionamento distintivo del nostro brand nel panorama del lusso internazionale è testimoniato dai risultati raggiunti in questo primo semestre, che confermano la solidità delle strategie di sviluppo che stiamo perseguendo - ha commentato l'AD Diego Nardin - Tutti i mercati hanno risposto positivamente alle attività commerciali e agli investimenti programmati: sia i mercati storicamente vicini al brand come l'Europa e gli Stati Uniti che i mercati per noi emergenti come il Giappone, la Corea del Sud e i paesi del Sud Est asiatico".



"Il confronto con il 2025 risulta particolarmente rilevante anche al netto dell'incremento dei listini, attuato in risposta all'aumento del prezzo dell'oro - ha aggiunto - Il secondo semestre dell'esercizio in corso si apre positivamente con il valore del portafoglio ordini in crescita rispetto l'analogo periodo dell'esercizio precedente e in linea con le previsioni di budget, ciò ci consente di confermare l'aspettativa di una chiusura positiva dell'esercizio in corso".

Condividi

```