LUVE, fatturato +8,2% nel secondo trimestre e +10,5% nel primo semestre 2026
(Teleborsa) - LUVE ha registrato un fatturato prodotti nel secondo trimestre 2026 pari a 170 milioni di euro, con un incremento dell'8,2% rispetto allo stesso dato del 2025).
Si tratta del più alto livello di fatturato in un singolo trimestre nella storia dell’azienda, sottolinea una nota. La crescita cumulata nel primo semestre 2026 raggiunge +10,5%.
Il portafoglio ordini al 30 giugno 2026 ammonta a 333,3 milioni, in aumento del 48,1% rispetto al giugno 2025.
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