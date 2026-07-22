Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Giornata fiacca per il CABLE, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,36%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3428. Primo supporto visto a 1,3353. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3328.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)