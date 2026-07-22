Milano 13:59
52.709 +0,81%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 13:59
10.721 +1,28%
Francoforte 13:59
25.057 +0,18%

Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,86%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 3.867,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,86%
Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,86%), archiviando le contrattazioni a 3.867,03 punti.
Condividi
```