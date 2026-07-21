Milano 20-lug
51.863 0,00%
Nasdaq 20-lug
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Dow Jones 20-lug
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Londra 20-lug
10.525 0,00%
Francoforte 20-lug
24.847 0,00%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,85%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.796,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,85%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,85%, dopo aver aperto a 3.796,28.
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