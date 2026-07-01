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/ Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,12%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,12%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 4.112,45 punti
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Finanza
01 luglio 2026 - 09.20
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Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,12%), archiviando le contrattazioni a 4.112,45 punti.
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