Borse europee in rialzo con focus su petrolio e trimestrali in attesa di big tech

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in rialzo, Piazza Affari compresa
, sostenute dal recupero dei titoli energetici
e dal tono favorevole della stagione delle trimestrali
, mentre il rialzo del petrolio (Brent a 93 dollari) riporta al centro dell'attenzione i rischi legati all'inflazione e al quadro geopolitico.
Gli investitori attendono i risultati di Alphabet, Tesla, IBM e Texas Instruments
, che potranno fornire indicazioni importanti. "Il vero problema probabilmente non è più la geopolitica, ma se il tema dell'intelligenza artificiale possa continuare a giustificare valutazioni così elevate", commentano gli analisti di TP Icap Midcap, secondo cui "oiù che i risultati in sé, gli investitori si concentreranno sui commenti del management in merito alla domanda legata all'AI, all'andamento degli investimenti in conto capitale degli hyperscaler e alle prospettive per le infrastrutture
cloud e le piattaforme digitali. Per diversi mesi, i guadagni del mercato azionario sono stati trainati in gran parte da un numero limitato di aziende in grado di dimostrare un ritorno tangibile sugli investimenti in AI. Finché questa equazione rimarrà intatta, gli investitori sembrano disposti a guardare oltre i rischi geopolitici, l'aumento dei prezzi del petrolio e persino le rinnovate minacce di dazi da parte dell'amministrazione Trump".
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione del Regno Unito
è rallentata
più delle attese a giugno 2026. Secondo il report dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,1% su base mensile, in linea con le attese e in frenata rispetto al +0,2% del mese precedente; su base annua, la crescita si è attestata al 2,6%, al di sotto delle attese (2,7%) e del mese precedente (2,8%).
Tra le società europee che hanno pubblicato i conti
questa mattina, la banca spagnola Santander
ha comunicato
che nel secondo trimestre il proprio utile netto sottostante è aumentato del 17% su base annua, sostenuto da ricavi più elevati e dal contributo di due mesi dell'istituto di credito britannico TSB, risultato in parte oscurato da accantonamenti complessivamente più elevati; la società energetica spagnola Iberdrola
ha confermato
le previsioni per l'intero anno, grazie ai maggiori investimenti nelle reti elettriche in Gran Bretagna, Stati Uniti e Brasile, che hanno incrementato l'utile del primo semestre.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,01%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,12%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +82 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 4,00%. Tra i listini europei
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,67%, in primo piano Londra
, che mostra un forte aumento dell'1,53%, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dell'1,12%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,07%, a 52.842 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,01% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 55.462 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,43%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,7%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, decolla Inwit
, con un importante progresso del 4,72%. Tenaris
avanza del 3,39%. Si muove in territorio positivo Saipem
, mostrando un incremento del 2,96%. Denaro su Unipol
, che registra un rialzo del 2,41%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -1,50%. Deludente Lottomatica
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Avio
, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Discesa modesta per Poste Italiane
, che cede un piccolo -0,51%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, IREN
(+4,14%), MARR
(+3,68%), Banco Desio
(+3,44%) e Acea
(+3,06%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT
, che ottiene -2,36%. Sotto pressione Technogym
, con un forte ribasso del 2,29%. Soffre Mondadori
, che evidenzia una perdita dell'1,90%. Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento dell'1,65%.