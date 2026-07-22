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Migliorano i listini europei, Milano trainata da Inwit e petroliferi

Commento, Finanza, Spread
Migliorano i listini europei, Milano trainata da Inwit e petroliferi
(Teleborsa) - Il FTSE MIB accelera con gli altri listini europei.

Gli investitori restano comunque cauti in attesa dei nuovi segnali dai conti delle big americane, con i risultati di Tesla e Alphabet che oggi danno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, mentre settimana prossima sarà il turno di Microsoft, Meta Platforms, Apple e Amazon .

Sullo sfondo, persistono le tensioni geopolitiche e sul petrolio con Trump che ha minimizzato la possibilità di colloqui immediati con l'Iran. A ciò si aggiungono le ravvivate preoccupazioni sul fronte commerciale dopo che il presidente USA ha annunciato che i produttori di farmaci generici avranno due anni per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dovendo altrimenti affrontare dazi del 100% sulle importazioni a partire da agosto 2028.

Dall’agenda macro, nel Regno Unito, a giugno, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,1% su base mensile, in linea alle attese ma in leggero rallentamento rispetto al +0,2% di maggio. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 2,6%, al di sotto del 2,7% stimato e del 2,8% del mese precedente.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. L'Oro continua gli scambi a 4.118,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,00%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,41%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +82 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,99%.

Tra gli indici di Eurolandia seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,66%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell'1,17%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,88%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 52.702 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.345 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,11%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+3,64%), ENI (+2,54%), Tenaris (+1,98%) e Campari (+1,96%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -1,01%.

Tentenna Lottomatica, che cede lo 0,85%.

Sostanzialmente debole Amplifon, che registra una flessione dello 0,79%.

Si muove sotto la parità Avio, evidenziando un decremento dello 0,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, IREN (+3,74%), MARR (+3,68%), D'Amico (+3,16%) e Acea (+3,15%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym, che continua la seduta con -1,94%.

Sotto pressione Mondadori, che accusa un calo dell'1,67%.

Scivola WIIT, con un netto svantaggio dell'1,62%.

Contrazione moderata per De' Longhi, che soffre un calo dell'1,37%.

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