Migliorano i listini europei, Milano trainata da Inwit e petroliferi

(Teleborsa) - Il FTSE MIB
accelera con gli altri listini europei.
Gli investitori restano comunque cauti in attesa dei nuovi segnali dai conti delle big americane
, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che oggi danno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, mentre settimana prossima
sarà il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
.
Sullo sfondo, persistono le tensioni geopolitiche e sul petrolio
con Trump che ha minimizzato la possibilità di colloqui immediati con l'Iran. A ciò si aggiungono le ravvivate preoccupazioni sul fronte commerciale dopo che il presidente USA ha annunciato che i produttori di farmaci generici avranno due anni per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dovendo altrimenti affrontare dazi del 100%
sulle importazioni a partire da agosto 2028.
Dall’agenda macro, nel Regno Unito
, a giugno, i prezzi al consumo
hanno registrato un +0,1% su base mensile
, in linea alle attese ma in leggero rallentamento rispetto al +0,2% di maggio. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 2,6%, al di sotto del 2,7% stimato e del 2,8% del mese precedente.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. L'Oro
continua gli scambi a 4.118,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,00%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,41%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +82 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,99%. Tra gli indici di Eurolandia
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,66%, sostenuta Londra
, con un discreto guadagno dell'1,17%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,88%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 52.702 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.345 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,32%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,11%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Inwit
(+3,64%), ENI
(+2,54%), Tenaris
(+1,98%) e Campari
(+1,96%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -1,01%.
Tentenna Lottomatica
, che cede lo 0,85%.
Sostanzialmente debole Amplifon
, che registra una flessione dello 0,79%.
Si muove sotto la parità Avio
, evidenziando un decremento dello 0,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, IREN
(+3,74%), MARR
(+3,68%), D'Amico
(+3,16%) e Acea
(+3,15%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym
, che continua la seduta con -1,94%.
Sotto pressione Mondadori
, che accusa un calo dell'1,67%.
Scivola WIIT
, con un netto svantaggio dell'1,62%.
Contrazione moderata per De' Longhi
, che soffre un calo dell'1,37%.