In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee
Pesa la caduta dei titoli tech e le tensioni USA-Iran
(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, sulla scia della caduta in Asia delle piazze finanziarie e, a Wall Street, dove i ribassi dei principali titoli tecnologici e dei produttori di chip hanno innescato forti cali. Sullo sfondo gli investitori restano col fiato sospeso per le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,145. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,71%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,61%.
In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +81 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.
Tra i listini europei debole Francoforte che mostra una flessione dello 0,61%; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,89% sul FTSE MIB, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,94%, continuando la seduta a 54.547 punti.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Terna (+1,29%), Snam (+1,14%), Italgas (+1,01%) e Hera (+0,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,48% sulla scia del calo dei chip in Asia e USA.
Soffre Prysmian, che evidenzia una perdita del 3,01%.
Preda dei venditori Buzzi, con un decremento del 2,69%.
Si concentrano le vendite su Avio, che soffre un calo dell'1,87%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, CIR (+2,96%), Sesa (+2,49%) e IREN (+0,63%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.
Vendite su WIIT, che registra un ribasso del 3,38%.
Seduta negativa per Technogym, che mostra una perdita del 3,10%.
Sotto pressione Danieli, che accusa un calo del 2,54%.
```