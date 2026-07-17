In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Pesa la caduta dei titoli tech e le tensioni USA-Iran

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, sulla scia della caduta in Asia delle piazze finanziarie e, a Wall Street, dove i ribassi dei principali titoli tecnologici e dei produttori di chip hanno innescato forti cali. Sullo sfondo gli investitori restano col fiato sospeso per le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,145. Segno più per l' oro , che mostra un aumento dello 0,71%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,61%.



In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a +81 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.



Tra i listini europei debole Francoforte che mostra una flessione dello 0,61%; ferma Londra , che segna un quasi nulla di fatto, e deludente Parigi , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,89% sul FTSE MIB , proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,94%, continuando la seduta a 54.547 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Terna (+1,29%), Snam (+1,14%), Italgas (+1,01%) e Hera (+0,83%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics , che continua la seduta con -4,48% sulla scia del calo dei chip in Asia e USA.



Soffre Prysmian , che evidenzia una perdita del 3,01%.



Preda dei venditori Buzzi , con un decremento del 2,69%.



Si concentrano le vendite su Avio , che soffre un calo dell'1,87%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, CIR (+2,96%), Sesa (+2,49%) e IREN (+0,63%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe , che prosegue le contrattazioni a -4,10%.



Vendite su WIIT , che registra un ribasso del 3,38%.



Seduta negativa per Technogym , che mostra una perdita del 3,10%.



Sotto pressione Danieli , che accusa un calo del 2,54%.

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