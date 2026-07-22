Milano 13:31
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Londra 13:31
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Piazza Affari ben intonata con gli altri eurolistini

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari ben intonata con gli altri eurolistini
(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue ben intonata con il resto dell'Europa.

Sale l'attesa per i nuovi spunti che dovrebbero emergere dai conti delle big americane, con i risultati di Tesla e Alphabet che oggi danno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche. Settimana prossima sarà poi il turno di Microsoft, Meta Platforms, Apple e Amazon.

Parallelamente, persistono le tensioni geopolitiche e sul petrolio con Trump che ha minimizzato la possibilità di colloqui immediati con l'Iran. A ciò si aggiungono le ravvivate preoccupazioni sul fronte commerciale dopo che il presidente USA ha annunciato che i produttori di farmaci generici avranno due anni per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dovendo altrimenti affrontare dazi del 100% sulle importazioni a partire da agosto 2028.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,14. L'Oro continua gli scambi a 4.116,9 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,95%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,45%), che raggiunge 87,25 dollari per barile.

Spread poco mosso a 82 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,00%.

Tra i listini europei seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,27%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell'1,14%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,86%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 52.664 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 55.294 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,11%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,32%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Inwit (+4,39%), Campari (+2,06%), Unipol (+1,91%) e Saipem (+1,88%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -1,73%.

Contrazione moderata per Poste Italiane, che soffre un calo dell'1,05%.

Sottotono Moncler che mostra una limatura dello 0,90%.

Deludente Lottomatica, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IREN (+3,82%), D'Amico (+2,97%), MARR (+2,88%) e Acea (+2,78%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che ottiene -2,57%.

Sotto pressione WIIT, con un forte ribasso del 2,06%.

Soffre Technoprobe, che evidenzia una perdita dell'1,92%.

Preda dei venditori De' Longhi, con un decremento dell'1,72%.
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