Piazza Affari ben intonata con gli altri eurolistini

(Teleborsa) - Piazza Affari
prosegue ben intonata
con il resto dell'Europa.
Sale l'attesa per i nuovi spunti
che dovrebbero emergere dai conti delle big americane
, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che oggi danno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche. Settimana prossima sarà poi il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
.
Parallelamente, persistono le tensioni geopolitiche e sul petrolio
con Trump che ha minimizzato la possibilità di colloqui immediati con l'Iran. A ciò si aggiungono le ravvivate preoccupazioni sul fronte commerciale
dopo che il presidente USA ha annunciato che i produttori di farmaci generici avranno due anni per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dovendo altrimenti affrontare dazi del 100%
sulle importazioni a partire da agosto 2028.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,14. L'Oro
continua gli scambi a 4.116,9 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,95%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,45%), che raggiunge 87,25 dollari per barile. Spread
poco mosso a 82 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,00%. Tra i listini europei
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,27%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,14%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dello 0,86%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 52.664 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 55.294 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,11%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,32%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Inwit
(+4,39%), Campari
(+2,06%), Unipol
(+1,91%) e Saipem
(+1,88%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -1,73%.
Contrazione moderata per Poste Italiane
, che soffre un calo dell'1,05%.
Sottotono Moncler
che mostra una limatura dello 0,90%.
Deludente Lottomatica
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, IREN
(+3,82%), D'Amico
(+2,97%), MARR
(+2,88%) e Acea
(+2,78%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym
, che ottiene -2,57%.
Sotto pressione WIIT
, con un forte ribasso del 2,06%.
Soffre Technoprobe
, che evidenzia una perdita dell'1,92%.
Preda dei venditori De' Longhi
, con un decremento dell'1,72%.