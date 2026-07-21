Borse europee positive guidate da Milano

(Teleborsa) - Borse europee positive
con il sentiment che resta diviso tra il settore tech e il fronte geopolitico.
Gli investitori rimangono intenti a valutare se gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale
saranno in grado di generare risultati nel medio-lungo periodo. In tal senso, sono attesi nuovi spunti dai conti delle big americane, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che domani daranno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, mentre settimana prossima sarà il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
.
Nel frattempo, la società madre di Google
, secondo rumour, starebbe sviluppando un chip per server progettato
per ottimizzare il suo modello di intelligenza artificiale Gemini.
Sullo sfondo, restano monitorate le questioni geopolitiche
con le forze americane che hanno sferrato una nuova serie di colpi contro l'Iran per la decima notte consecutiva mentre Teheran ha annunciato di aver attaccato obiettivi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait.
Dall'agenda macro, aumentano meno delle attese
i disoccupati richiedenti un sussidio nel Regno Unito
: a giugno, sono infatti, risultati in salita di 6.700 unità, dopo aver riportato una crescita di 1.300 unità a maggio (rivisto da un preliminare di +31.200). Il dato si confronta con l'aumento di 29.400 unità stimato dal consensus. Rimane stabile, invece, il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,9% a maggio, uguale al 4,9% di aprile e atteso dagli analisti.
Occhi, alle ore 11:00
, sull'indice ZEW tedesco
.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,77%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 82,39 dollari per barile.
Poco mosso lo spread
, che si posiziona a +83 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,99%. Tra gli indici di Eurolandia
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,01%, e Parigi
avanza dello 0,26%.
In rialzo la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,63% a 52.189 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,62%, portandosi a 54.831 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,09%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,03%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+2,96%), Leonardo
(+2,47%), STMicroelectronics
(+2,10%) e Avio
(+1,90%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -1,37%.
Discesa modesta per Lottomatica
, che cede un piccolo -0,81%.
Pensosa Campari
, con un calo frazionale dello 0,81%.
Tentenna Inwit
, con un modesto ribasso dello 0,65%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ariston Holding
(+1,86%), Technoprobe
(+1,83%), SOL
(+1,30%) e Zignago Vetro
(+1,20%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym
, che continua la seduta con -2,35%.
In rosso RCS
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.
Giornata fiacca per Carel Industries
, che segna un calo dell'1,42%.
Piccola perdita per Fiera Milano
, che scambia con un -1,32%.