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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Utilities
Giornata brillante per l'indice Utilities dell'Area Euro, che avanza a 600,83 punti.
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