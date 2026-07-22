Francoforte: mette il turbo GEA Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il Gruppo manifatturiero tedesco , che mostra una salita bruciante del 5,57% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GEA Group più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della società specializzata nel trattamento dei cibi confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 63,35 Euro con primo supporto visto a 61,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 60,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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