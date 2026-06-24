Milano 12:47
51.806 -0,42%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:48
10.437 +0,08%
Francoforte 12:48
24.661 -0,93%

Londra: mette il turbo Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: mette il turbo Berkeley Group Holdings
Protagonista l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,05%.
Condividi
```