3M balza nel premarket dopo secondo trimestre in crescita oltre le attese e rialzo guidance 2026

(Teleborsa) - Il titolo 3M balza nel pre-market di Wall Street di martedì dopo che il conglomerato industriale statunitense ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con utili e ricavi in crescita, sopra il consensus degli analisti, e ha alzato le previsioni per l’intero anno 2026.



Nel periodo la società ha registrato un utile per azione rettificato (EPS) di 2,40 dollari, in aumento dell'11% su base annua, superando la stima degli analisti di 2,24 dollari. Il fatturato è stato pari a 6,5B miliardi, riflettendo una crescita organica del 5,4%, contro le stime del consensus di 6,4B miliardi. Il margine operativo rettificato è salito al 24,9%, in aumento di 40 punti base rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa operativo è stato di $1,0 miliardi nel trimestre, con un free cash flow rettificato di $1,3 miliardi.



“Abbiamo registrato un secondo trimestre eccellente, superando le aspettative con una crescita delle vendite a una cifra media, margini operativi solidi di circa il 25% e una crescita dell'utile per azione a doppia cifra, a testimonianza dei progressi che stiamo compiendo sulle nostre priorità strategiche e nella costruzione di un'azienda più performante”, ha dichiarato William Brown, Presidente e CEO di 3M. “Grazie agli ottimi risultati del primo semestre e al continuo slancio positivo, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni per l'intero anno e restiamo fiduciosi nella nostra capacità di creare valore a lungo termine per gli azionisti".



Per il 2026, infatti, 3M ora prevede un EPS compreso tra 8,80 e 8,95 dollari, dal precedente target di 8,50-8,70 dollari, e al di sopra della stima di consensus di 8,74 dollari. La società ha indicato una crescita delle vendite totali rettificate superiore al 4,5% (dal precedente 4%), riflettendo una crescita organica delle vendite superiore al 3,5% (dal precedente 3%). Confermata, invece, l'espansione del margine di reddito operativo rettificato di 70-80 punti base.











(Foto: Ifeelstock | dreamstime)

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