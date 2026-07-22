Inwit in vetta al Ftse Mib con un netto rimbalzo a +5,1%
(Teleborsa) - Seduta in forte rialzo per Inwit che, con un rialzo del 5,1% a 6,345 euro, vola in vetta al Ftse Mib (+0,9%).
Nonostante il netto rimbalzo odierno, che segue i cali delle due scorse sedute nelle quale le azioni hanno lasciato complessivamente sul terreno poco più del 4%, le quotazioni conservano un ribasso a doppia cifra nell'ultimo anno, pari al -38% circa.
Si ricorda che il CdA di Inwit si riunirà il prossimo 28 luglio per approvare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026.
Il trend della società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche mostra un andamento in sintonia con quello del Ftse Mib. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Inwit, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,123 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,458 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,902.
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