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Fastweb, respinto il ricorso cautelare di Inwit: "Fiducia nel giudizio di merito"

Finanza
Fastweb, respinto il ricorso cautelare di Inwit: "Fiducia nel giudizio di merito"
(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha respinto con ordinanza del 13 luglio 2026 il ricorso cautelare proposto da Inwit nei confronti di Fastweb.

Inwit aveva chiesto al Tribunale l'adozione di misure d'urgenza volte a bloccare gli effetti della disdetta del contratto di servizi (Master Service Agreement) comunicata da Fastweb. Il giudice ha rigettato integralmente il ricorso.

Nella propria valutazione, il Tribunale ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda di Inwit nel merito (fumus boni iuris), accogliendo le argomentazioni di Fastweb.

Fastweb "prende atto con soddisfazione della decisione e ribadisce la propria fiducia nel percorso giudiziale, che proseguirà per la decisione di merito".

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