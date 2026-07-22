Milano 14:07
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Nasdaq 21-lug
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Dow Jones 21-lug
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Londra 14:07
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Francoforte 14:07
25.050 +0,16%

Londra: andamento negativo per Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Burberry
Sottotono la maison del lusso inglese, che passa di mano con un calo del 2,30%.
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