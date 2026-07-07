Londra: brillante l'andamento di Burberry
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison del lusso inglese, che lievita del 3,39%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Burberry rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della casa di moda britannica si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,47 sterline. Supporto stimato a 11,01. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```